Как пережить магнитные бури в февраля 2022 года без ущерба для здоровья

С 22 по 24 февраля Землю снова накроют мощные магнитные бури, а потому метеозависимым людям следует поберечься. Если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно снизить.
В дни солнечной активности лучше не выяснять отношения, не устраивать конфликты. Для того чтобы чувствовать себя бодрее, лучше отказаться от кофе, отдав предпочтение травяному чаю. Алкоголь и сигареты стоит вовсе исключить.
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Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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