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21.02.2022  10:44   Евгений Клочко

Как пережить магнитные бури в февраля 2022 года без ущерба для здоровья

С 22 по 24 февраля Землю снова накроют мощные магнитные бури, а потому метеозависимым людям следует поберечься. Если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно снизить.

Когда будут магнитные бури в феврале 2022 года
 
Для того чтобы облегчить состояние в период магнитных бурь, стоит вести строгий режим дня. Лучше не перенапрягаться, сократить до минимума все физические нагрузки. Вместо насыщенных занятий спортом стоит отдать предпочтение прогулке на улице.
 
Спать в такие периоды стоит не менее восьми часов. Утром для того, чтобы взбодриться, можно принять прохладный душ. Вечерняя теплая ванна поможет скорее и крепче уснуть.
 

В дни солнечной активности лучше не выяснять отношения, не устраивать конфликты. Для того чтобы чувствовать себя бодрее, лучше отказаться от кофе, отдав предпочтение травяному чаю. Алкоголь и сигареты стоит вовсе исключить.

 
Обязательно нужно пить много жидкости. Перед сном можно послушать расслабляющую, спокойную музыку вместо просмотра телевизора. Людям, которые страдают хроническими болезнями, нужно брать с собой свои лекарства.
 
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Тэги:  магнитные бури, здоровье, харьков
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