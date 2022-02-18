18.02.2022 21:49 Дмитрий Колоней

Коронавирус: затяжное заболевание губит сердце - результат исследований

Ученые исследовали влияние длительного воздействия COVID на сердечно-сосудистую систему.



Фото из открытых источников

Как сообщаети РЕДПОСТ , широкомасштабные последствия длительного COVID и связанные с ним проблемы были раскрыты в новом обзоре крупных исследований, в котором особо подчеркивается влияние длительного воздействия COVID на сердечно-сосудистую систему.

Обзор был проведен исследователями из Оксфордского университета, Школы медицины и общественного здравоохранения Висконсинского университета, Королевской больницы Бромптона и Имперского колледжа в Лондоне и Цюрихского университета в Швейцарии.

Обзор охватывает каждый этап от исходной коронавирусной инфекции пациента и прямых последствий, таких как инфаркт миокарда или воспалительный миокардит, до долгосрочных последствий для таких аспектов благополучия, как психическое здоровье и усталость.

Исследователи пришли к выводу, что в настоящее время отсутствуют доказательства лечения длительного COVID и что наше текущее понимание патофизиологических механизмов и вариантов лечения остается ограниченным. Они также обнаружили, что огромное неравенство в предоставлении медицинских услуг, выявленное COVID-19, по-прежнему усугубляется длительным COVID, проблемой, которая требует глобальных гуманитарных усилий для продвижения и финансирования равного доступа к здравоохранению, социальной и социальной поддержке и вакцинам во всем мире. .

Важность решения проблемы длительного ковида подчеркнули доктор Бетти Раман из Медицинского факультета Рэдклиффа в Оксфорде и профессор Стефан Нойбауэр, заведующий отделением сердечно-сосудистой медицины Медицинского факультета Рэдклиффа,

Профессор Томас Люшер, директор по исследованиям, образованию и развитию Royal Brompton and Harefield Clinical Group, сказал, что «это первый обзор, который обобщает разнообразные данные о долгом COVID и дает сбалансированную картину этого важного вопроса. Пандемия принесла не только острое заболевание и смерть, оно стало хроническим заболеванием многих органов, не только легких, но и сердца , мозга, почек и других».

«Долгий Covid, помимо огромного воздействия на пострадавшего человека, имеет большое социальное и экономическое значение, поскольку приводит к увольнению с работы, снижению производительности труда и, следовательно, к непредвиденным расходам».

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