19.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 19 и 20 февраля

В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 19 февраля, с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы, 15-24 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-3°С, днем +5...+7°С (температура комфорта 0°С).



В воскресенье, 20 февраля, ясная погода сохранится только в предрассветные часы, затем время от времени солнце будут заслонять облака. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +2°С).



Вероятность магнитных бурь: 15%. Субботу и часть воскресенья геомагнитный фон будет находиться в пределах нормы, но после обеда 20 февраля геомагнитный фон будет поышаться, к полуночи ожидается слабая магнитная буря.