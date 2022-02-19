Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 19 и 20 февраля

В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 19 февраля, с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-24 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-3°С, днем +5...+7°С (температура комфорта 0°С).
В воскресенье, 20 февраля, ясная погода сохранится только в предрассветные часы, затем время от времени солнце будут заслонять облака. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +2°С).
Вероятность магнитных бурь: 15%. Субботу и часть воскресенья геомагнитный фон будет находиться в пределах нормы, но после обеда 20 февраля геомагнитный фон будет поышаться, к полуночи ожидается слабая магнитная буря.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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