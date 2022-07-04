04.07.2022 12:45 Виталий Хиневич

Украина вручила компании Microsoft «Відзнаку миру»

Представители Microsoft получили награду в Лугано.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

«Відзнака миру»— награда, которую основал Президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину.

Перечень того, что компания Microsoft сделала для Украины:

компания способствует документированию военных преступлений рф в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об убытках от войны в Украине;

Microsoft предоставил бесплатные облачные сервисы госучреждениям до конца 2022 года;

компания выделила более 242 миллионов долларов в поддержку Украины, в том числе 90 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Стоит отметить, что Microsoft планирует стать «куратором» цифровой индустрии во время восстановления Украины.

«Этой наградой мы подчеркиваем, что Microsoft — настоящие друзья Украины, готовые поддержать нас не просто на словах. Компания одна из первых приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России»,- отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Напомним, в Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины.