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04.07.2022  12:45   Виталий Хиневич

Украина вручила компании Microsoft «Відзнаку миру»

Представители Microsoft получили награду в Лугано.

Відзнака миру
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
«Відзнака миру»— награда, которую основал Президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину.
 
Перечень того, что компания Microsoft сделала для Украины:
 
  • компания способствует документированию военных преступлений рф в Украине и сотрудничает с командой ООН по обмену информацией об убытках от войны в Украине;
  • Microsoft предоставил бесплатные облачные сервисы госучреждениям до конца 2022 года;
  • компания выделила более 242 миллионов долларов в поддержку Украины, в том числе 90 миллионов долларов на гуманитарную помощь.
Стоит отметить, что Microsoft планирует стать «куратором» цифровой индустрии во время восстановления Украины.
 
«Этой наградой мы подчеркиваем, что Microsoft — настоящие друзья Украины, готовые поддержать нас не просто на словах. Компания одна из первых приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России»,- отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
 
Напомним, в Швейцарии проходит конференция посвященная восстановлению Украины.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  microsoft, відзнака миру
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