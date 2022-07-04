04.07.2022 13:03 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 4 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 4 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» - 0 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 15 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 3 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 83 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за прошедшие сутки почти 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждане Украины.

Читайте также: