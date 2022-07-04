Ситуация с выездом из Украины 4 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 4 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 3 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 83 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за прошедшие сутки почти 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждане Украины.
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