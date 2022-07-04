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04.07.2022  13:03   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 4 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 4 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Устилуг» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Шегини» - 0 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 15 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 3 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 83 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Около 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за прошедшие сутки почти 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждане Украины.

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Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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