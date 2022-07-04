04.07.2022 13:05 Виталий Хиневич

В «Дії» появятся два важных документа

В приложении «Дія» проходит тестирование двух новых документов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что скоро в «Дії» появится пенсионное удостоверение и свидетельство о временном или постоянном месте жительства.

Украинцы могут принять участие в тестировании двух новых документов.

Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

Для тестирования свидетельства нужно иметь:

удостоверение в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданное после 25 апреля 2018 года;

банковский счет для авторизации в «Дії» через BankID, а также смартфон с NFC.

Зарегистрировать на тестирование можно по ссылке

Напомним, в приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов.