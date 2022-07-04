04.07.2022 13:05 Виталий Хиневич
В «Дії» появятся два важных документа
В приложении «Дія» проходит тестирование двух новых документов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что скоро в «Дії» появится пенсионное удостоверение и свидетельство о временном или постоянном месте жительства.
Украинцы могут принять участие в тестировании двух новых документов.
Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).
Для тестирования свидетельства нужно иметь:
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удостоверение в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданное после 25 апреля 2018 года;
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банковский счет для авторизации в «Дії» через BankID, а также смартфон с NFC.
Зарегистрировать на тестирование можно по ссылке
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Напомним, в приложении «Дія»
можно проверить оригинальность нотариальных документов.
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