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04.07.2022  13:05   Виталий Хиневич

В «Дії» появятся два важных документа

В приложении «Дія» проходит тестирование двух новых документов.

Дія
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
 
Сообщается, что скоро в «Дії» появится пенсионное удостоверение и свидетельство о временном или постоянном месте жительства.
 
Украинцы могут принять участие в тестировании двух новых документов.
 
Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).
 
Для тестирования свидетельства нужно иметь:
 
  • удостоверение в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданное после 25 апреля 2018 года;
  • банковский счет для авторизации в «Дії» через BankID, а также смартфон с NFC.
Зарегистрировать на тестирование можно по ссылке.
 
Напомним, в приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  дія
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