04.07.2022 13:25 Рита Парфенова

Гимназия в Харькове разрушена ракетным ударом из Белгорода (фото)

Вторые сутки подряд 4-часовые прилеты ракет с территории рф нацелены на харьковские школы.



Фото: Василий Голосный

Как передает РЕДПОСТ, в ночь на 3 июня российские оккупанты целились в школу Новобаварского района Харькова, а под утро 4 июля был прилет в учебное заведение Шевченковского района города.



Две российские ракеты попали на территорию гимназии, что привело к частичному разрушению здания школы. Также поврежден ряд соседних домов, в частности, в многоэтажках выбиты окна.



Прокуратура Шевченковского района города Харькова начала досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

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