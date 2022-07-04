Гимназия в Харькове разрушена ракетным ударом из Белгорода (фото)

Вторые сутки подряд 4-часовые прилеты ракет с территории рф нацелены на харьковские школы.
Фото: Василий Голосный
Как передает РЕДПОСТ, в ночь на 3 июня российские оккупанты целились в школу Новобаварского района Харькова, а под утро 4 июля был прилет в учебное заведение Шевченковского района города.
Две российские ракеты попали на территорию гимназии, что привело к частичному разрушению здания школы. Также поврежден ряд соседних домов, в частности, в многоэтажках выбиты окна.
Прокуратура Шевченковского района города Харькова начала досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажность:
давление:
ветер: