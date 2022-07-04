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04.07.2022  13:25   Рита Парфенова

Гимназия в Харькове разрушена ракетным ударом из Белгорода (фото)

Вторые сутки подряд 4-часовые прилеты ракет с территории рф нацелены на харьковские школы.

Школа в Харькове, разрушенная российской ракетой 4 июля 2022 года
Фото: Василий Голосный

Как передает РЕДПОСТ, в ночь на 3 июня российские оккупанты целились в школу Новобаварского района Харькова, а под утро 4 июля был прилет в учебное заведение Шевченковского района города.

Две российские ракеты попали на территорию гимназии, что привело к частичному разрушению здания школы. Также поврежден ряд соседних домов, в частности, в многоэтажках выбиты окна.

Прокуратура Шевченковского района города Харькова начала досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

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Тэги:  агрессия россии, ракетный удар, обстрел, школа, харьков
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