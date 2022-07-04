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04.07.2022  09:53   Рита Парфенова

Прилет ракеты в школу Харькова: повреждены соседние дома, начато расследование

Прокурутура Шевченсковского района города Харькова начала досудебное расследование по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на прокуруру области, 4 июля в 4:20 утра военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Две российские ракеты попали на территорию одного из учебных заведений, что привело к его частичному разрушению.

Также поврежден ряд соседних домов.

Новости Харькова: ракетным ударом разрушена школа и соседние дома

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Новости Харькова: ракетным ударом разрушена школа и соседние дома

Правоохранители провели осмотр места происшествия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, 3 июля в 4:00 российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова.Вражеская ракета попала на территорию частного дома, ранения получила 54-летняя женщина. Кроме этого повреждено здание школы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, агрессия россии, прокуратура, харьков
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