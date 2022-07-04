Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 546 человек. Выздоровело 297 727 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 2 754 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (все жители города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 июля.
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Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
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