04.07.2022 11:20 Виталий Хиневич

В приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов

Украинцы смогут онлайн проверить документы с QR –кодом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Сообщается, что Кабинет Министров утвердил Постановление про формирование и проверку нотариального документа с электронным идентификатором (QR -кодом). Проверить оригинальность нотариальных документов, а также получить его электронную копию можно будет онлайн с помощью мобильного приложения «Дія».

Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который сформирует нотариальный документ с электронным идентификатором (QR-кодом) и загрузить его электронную копию, изготовленную путем сканирования, с наложением квалифицированной электронной подписи в Единую государственную электронную систему е-нотариата.

В дальнейшем для проверки документа в мобильном приложении «Дія» нужно отсканировать электронный идентификатор в режиме реального времени.

В результате сканирования отображается информация об отсутствии или наличии в Системе е-нотариата нотариального документа и следующих сведений о нем:

номер, по которому нотариальное действие зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий;

тип нотариального документа;

дата совершения нотариального действия;

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) нотариуса, которым совершено нотариальное действие;

номер свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.

Благодаря внедрению такого сервиса будет обеспечена возможность онлайн проверить оригинальность текста нотариального документа. Для этого лицо, в отношении которого составлен нотариальный документ, должно дать согласие с помощью приложения «Дія». Этот процесс происходит в один клик, после чего электронная копия нотариального документа станет доступна для просмотра на мобильном устройстве заинтересованного лица, проверяющего документ.

Перечень нотариальных документов, которые формируются с электронным идентификатором, и правила их учета в Единой государственной электронной системе е-нотариата будет утверждаться Минюстом дополнительно. Известно, что на первом этапе с QR-кодом будут формироваться и проверяться следующие документы:

доверенность;

договор аренды транспортных средств;

заявление, на котором нотариус удостоверяет подлинность подписи.

Напомним, украинцы на временно оккупированных территориях могут пользоваться VPN через «Дію».