04.07.2022 11:20 Виталий Хиневич
В приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов
Украинцы смогут онлайн проверить документы с QR –кодом.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Сообщается, что Кабинет Министров утвердил Постановление про формирование и проверку нотариального документа с электронным идентификатором (QR -кодом). Проверить оригинальность нотариальных документов, а также получить его электронную копию можно будет онлайн с помощью мобильного приложения «Дія».
Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который сформирует нотариальный документ с электронным идентификатором (QR-кодом) и загрузить его электронную копию, изготовленную путем сканирования, с наложением квалифицированной электронной подписи в Единую государственную электронную систему е-нотариата.
В дальнейшем для проверки документа в мобильном приложении «Дія» нужно отсканировать электронный идентификатор в режиме реального времени.
В результате сканирования отображается информация об отсутствии или наличии в Системе е-нотариата нотариального документа и следующих сведений о нем:
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номер, по которому нотариальное действие зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий;
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тип нотариального документа;
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дата совершения нотариального действия;
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фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) нотариуса, которым совершено нотариальное действие;
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номер свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.
Благодаря внедрению такого сервиса будет обеспечена возможность онлайн проверить оригинальность текста нотариального документа. Для этого лицо, в отношении которого составлен нотариальный документ, должно дать согласие с помощью приложения «Дія». Этот процесс происходит в один клик, после чего электронная копия нотариального документа станет доступна для просмотра на мобильном устройстве заинтересованного лица, проверяющего документ.
Перечень нотариальных документов, которые формируются с электронным идентификатором, и правила их учета в Единой государственной электронной системе е-нотариата будет утверждаться Минюстом дополнительно. Известно, что на первом этапе с QR-кодом будут формироваться и проверяться следующие документы:
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доверенность;
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договор аренды транспортных средств;
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заявление, на котором нотариус удостоверяет подлинность подписи.
Напомним, украинцы на временно оккупированных территориях могут пользоваться VPN через «Дію».
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