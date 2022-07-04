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04.07.2022  11:20   Виталий Хиневич

В приложении «Дія» можно проверить оригинальность нотариальных документов

Украинцы смогут онлайн проверить документы с QR –кодом.

Дія
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
 
Сообщается, что Кабинет Министров утвердил Постановление  про формирование и проверку нотариального документа с электронным идентификатором (QR -кодом). Проверить оригинальность нотариальных документов, а также получить его электронную копию можно будет онлайн с помощью мобильного приложения «Дія».
 
Для этого необходимо обратиться к нотариусу, который  сформирует нотариальный документ с электронным идентификатором (QR-кодом) и загрузить его электронную копию, изготовленную путем сканирования, с наложением квалифицированной электронной подписи в Единую государственную электронную систему е-нотариата.
 

В дальнейшем для проверки документа в  мобильном приложении «Дія» нужно отсканировать электронный идентификатор в режиме реального времени.

В результате сканирования отображается информация об отсутствии или наличии в Системе е-нотариата нотариального документа и следующих сведений о нем:

  • номер, по которому нотариальное действие зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий;
  • тип нотариального документа;
  • дата совершения нотариального действия;
  • фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) нотариуса, которым совершено нотариальное действие;
  • номер свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.
 
Благодаря внедрению такого сервиса будет обеспечена возможность онлайн проверить оригинальность текста нотариального документа. Для этого лицо, в отношении которого составлен нотариальный документ, должно дать согласие с помощью приложения «Дія». Этот процесс происходит в один клик, после чего электронная копия нотариального документа станет доступна для просмотра на мобильном устройстве заинтересованного лица, проверяющего документ.
 
Перечень нотариальных документов, которые формируются с электронным идентификатором, и правила их учета в Единой государственной электронной системе е-нотариата будет утверждаться Минюстом дополнительно. Известно, что на первом этапе с QR-кодом будут формироваться и проверяться следующие документы:
 
  • доверенность;
  • договор аренды транспортных средств;
  • заявление, на котором нотариус удостоверяет подлинность подписи.

Напомним, украинцы на временно оккупированных территориях могут пользоваться VPN через «Дію».

Источник:   Министерство юстиции Украины
 Тэги:  дія
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