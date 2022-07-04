04.07.2022 11:26

Более 40 домов повреждены за сутки в Харькове и области

Обстрелы и последующее за ними пожары нанесли повреждения домов и нежилых строений в Харькове и области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

3 июля оккупанты атаковали Харьков, села Мохнач, Безруки, Циркуны и Слободское.

В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома мирных граждан, многоэтажки, помещения учебного заведения, гаражи.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. Полицейские усердно документируют каждое преступление военных страны-агрессора против украинского народа. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.