Более 40 домов повреждены за сутки в Харькове и области

Обстрелы и последующее за ними пожары нанесли повреждения домов и нежилых строений в Харькове и области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
3 июля оккупанты атаковали Харьков, села Мохнач, Безруки, Циркуны и Слободское.
В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома мирных граждан, многоэтажки, помещения учебного заведения, гаражи.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. Полицейские усердно документируют каждое преступление военных страны-агрессора против украинского народа. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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