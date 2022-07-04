Под Харьковом горели СТО и пшеничное поле после вражеских обстрелов

Вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июля.
Один пожар возник после ракетного обстрела школы в Шевченковском районе Харькова Остальные произошли в области: пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, потушили в Харьковском районе, по два - в Изюмском и Чугуевском районах области. Горели здание учебного заведения, СТО, трехэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж, а также хвойная подстилка, сухая трава и пшеница.
Так, в 15:38 спасатели привлекались на тушение пожара в трехэтажном частном жилом доме в с. Слободское Харьковского района. Событие произошло в результате вражеских обстрелов. Площадь пожара составляла около 300 кв. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
В 17:15 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Барвенковской территориальной общины Изюмского района. Горело поле пшеницы на площади 30 га. К ликвидации пожара было привлечено подразделение ГСЧС из поселка Барвинково.
В 18:05 в результате обстрела произошел пожар в здании СТО в поселке Циркуны Харьковского района. Площадь пожара составляла около 500 кв. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
Всего за сутки с 3 по 4 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 оперативных выездов, из которых:
19 - на ликвидацию пожаров (10 вызванных обстрелами, 9 - по другим причинам);
1 - для проведения аварийно-спасательных работ;
5 – для оказания помощи населению;
3 – другие выезды.
Комментариев: 0
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажность:
давление:
ветер: