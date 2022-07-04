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04.07.2022  08:38   Рита Парфенова

Под Харьковом горели СТО и пшеничное поле после вражеских обстрелов

Вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июля.

Один пожар возник после ракетного обстрела школы в Шевченковском районе Харькова Остальные произошли в области: пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, потушили в Харьковском районе, по два - в Изюмском и Чугуевском районах области. Горели здание учебного заведения, СТО, трехэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж, а также хвойная подстилка, сухая трава и пшеница.

Так, в 15:38 спасатели привлекались на тушение пожара в трехэтажном частном жилом доме в с. Слободское Харьковского района. Событие произошло в результате вражеских обстрелов. Площадь пожара составляла около 300 кв. К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 17:15 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Барвенковской территориальной общины Изюмского района. Горело поле пшеницы на площади 30 га. К ликвидации пожара было привлечено подразделение ГСЧС из поселка Барвинково.

В 18:05 в результате обстрела произошел пожар в здании СТО в поселке Циркуны Харьковского района. Площадь пожара составляла около 500 кв. К ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Всего за сутки с 3 по 4 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 оперативных выездов, из которых:
19 - на ликвидацию пожаров (10 вызванных обстрелами, 9 - по другим причинам);
1 - для проведения аварийно-спасательных работ;
5 – для оказания помощи населению;
3 – другие выезды.

Напомним, где накануне в Харьковской области произошли пожары после вражеских обстрелов.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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