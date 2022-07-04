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04.07.2022  08:47   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил школу в Харькове (фото)

4 июля в 4 часа утра произошел ракетный обстрел Шевченковского района Харькова российскими оккупантами


t.me/synegubov
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июля, передает РЕДПОСТ.
 
По его словам, своей целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу.
 
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в результате прилета ракет в здании начался пожар. «Сегодня ночью в результате ракетных обстрелов произошел пожар в здании учебного заведения в Шевченковском районе города Харькова. Трехэтажное здание потерпело серьезные разрушения. Площадь пожара составляла около 60 кв. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС», – говорится в сообщении.
 
ракетный удар разрушил школу в Шевченковском районе

На данный момент спасатели разбирают завалы.

ракетный удар разрушил школу в Шевченковском районе

Предварительно - пострадавших нет, в гимназии во время ракетного удара людей не было.

ракетный удар разрушил школу в Шевченковском районе

В течение суток оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 жителя села Безруки, Дергачевской общины. Ранено шесть человек. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  ракета, обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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