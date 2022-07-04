Ракетный удар разрушил школу в Харькове (фото)

4 июля в 4 часа утра произошел ракетный обстрел Шевченковского района Харькова российскими оккупантами
На данный момент спасатели разбирают завалы.
Предварительно - пострадавших нет, в гимназии во время ракетного удара людей не было.
В течение суток оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.
К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 жителя села Безруки, Дергачевской общины. Ранено шесть человек. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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