04.07.2022 08:47 Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил школу в Харькове (фото)

4 июля в 4 часа утра произошел ракетный обстрел Шевченковского района Харькова российскими оккупантами



t.me/synegubov

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 1 июля, передает РЕДПОСТ

По его словам, своей целью военные террористы выбрали общеобразовательную школу.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в результате прилета ракет в здании начался пожар. «Сегодня ночью в результате ракетных обстрелов произошел пожар в здании учебного заведения в Шевченковском районе города Харькова. Трехэтажное здание потерпело серьезные разрушения. Площадь пожара составляла около 60 кв. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС», – говорится в сообщении.

На данный момент спасатели разбирают завалы.

Предварительно - пострадавших нет, в гимназии во время ракетного удара людей не было.





В течение суток оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.



К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 жителя села Безруки, Дергачевской общины. Ранено шесть человек. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.