Адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове на 4 июля

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на выдачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
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