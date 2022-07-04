04.07.2022 09:26 Рита Парфенова

Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск из Харьковской области

Боевые действия на Славянском направлении продолжаются.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии», – говорится в сообщении.



Также подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина.

Напомним,силы обороны подавили попытки врага штурмовать позиции украинских военных в направлении населенного пункта Прудянка Дергачевсого района.