    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск из Харьковской области
04.07.2022  09:26   Рита Парфенова

Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск из Харьковской области

Боевые действия на Славянском направлении продолжаются.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии», – говорится в сообщении.

Также подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина.

Напомним,силы обороны подавили попытки врага штурмовать позиции украинских военных в направлении населенного пункта Прудянка Дергачевсого района.
Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия ВСУ отбили штурм врага в районе Прудянки, - Генштаб 02.07 Криминал и происшествия Под Харьковом оккупанты проводят штурм в направлении Кочубеевка – Дементиевка 01.07 Криминал и происшествия Группировка западного округа рф сосредоточена на Харьковском направлении
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 