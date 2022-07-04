Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянск из Харьковской области

Боевые действия на Славянском направлении продолжаются.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии», – говорится в сообщении.
Также подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина.
Комментариев: 0
Есть риск принять желаемое за действительное. Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
В Украине 4 июля отмечается День Нацполиции. Праздник сравнительно молодой, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажность:
давление:
ветер: