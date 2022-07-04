04.07.2022 09:43

ТОП 5 лучших платежных систем в Украине

В современном мире электронные платежные системы являются неотъемлемой частью комфортной жизни каждого украинца. Ведь с их помощью мы почти каждый день пересылаем средства, платим коммунальные платежи или покупки в Интернете.

В рейтинг лучших платежных систем Украины вошли:

MasterCard Visa Приват24 Монобанк Paypal

Подробнее о каждом из вышеперечисленных способов оплаты читайте дальше.

MasterCard

Это одна из наиболее распространенных в Украине платежных систем. Ежегодно компания производит более 23 миллиардов финансовых операций. А это несколько тысяч транзакций в секунду. На территории Украины Мастеркард начала работу с 1997 года. А по состоянию на сегодняшний день платежной системой пользуются более 30 миллионов торговых точек. Оплатить покупку через эту платежную систему можно и в онлайн-магазине и в стационарном. Интересно, что Мастеркард является неким посредником между клиентом и банком. То есть, когда вы оплачиваете покупку, деньги появляются на счету продавца не сразу, а только на следующий день. В этот промежуток времени они вроде бы и есть, но считаются замороженными.

Такая система действует с целью усиления безопасности финансовых операций. Кроме того, при оплате в интернете Мастеркард проводит еще один дополнительный этап проверки в виде тайного кода, который приходит клиенту на мобильный телефон. Такая процедура называется 3D Secure.

Visa

Виза является основным конкурентом MasterCard. Это глобальная американская платежная система, основной валютой которой является USD. Поэтому если украинец захочет оплатить покупку в евро по гривневой карте, средства сначала конвертируются в доллары, а тогда уже в конечную валюту. А так как за каждую конвертацию платежная система взимает какой-нибудь процент, для клиента это менее выгодно. Поэтому в этом плане у Мастеркарда есть преимущество. Доля платежной системы Visa на украинском рынке составляет 34%. Проверка 3D Secure производится не всегда, что не исключает возможности проведения финансовой операции без разрешения владельца карты.

Электронная платежная система Visa доступна почти во всех странах мира и активно расширяет границы деятельности. Как сообщают эксперты сайта о лицензионных украинских онлайн казино Casino Zeus , этот метод оплаты широко используют в интернет казино с лицензией КРАИЛ.

Приват24

Платежная система Приват24 создана в 2001 году и принадлежит крупнейшему украинскому банку Приватбанк. С начала деятельности учреждение находилось в частной собственности одного из бизнесменов, а в 2016 году из-за проблем с оплатой была проведена национализация банка. Воспользоваться платежной системой онлайн могут все клиенты банка. Активно проводится интеграция и сотрудничество с популярнейшими мировыми ПС. Клиентам гарантируют надежную защиту личных данных и информации о финансовых платежах.

Монобанк

Платежная система Монобанк доступна держателям карт одноименного банка. Финансовое учреждение было создано относительно недавно, в 2017 году. Но уже успела стать любимой для миллионов украинцев благодаря своей прогрессивности и лояльному отношению к клиентам. Интересно, что это единственный украинский банк, не имеющий отделений и доступный исключительно через мобильное приложение. Для удобной оплаты онлайн Монобанк предлагает услугу интернет-эквайринга. Это позволяет принимать оплаты от других международных платежных систем.

Paypal

Paypal – это одна из самых популярных платежных систем в мире. Для украинцев она стала доступна только в марте 2022. Paypal может пользоваться любое лицо, имеющее банковскую карту. Платежная система имеет более 246 миллионов пользователей и доступна в 56 мировых валютах. Старт деятельности Paypal в Украине прошел в период полномасштабной войны, поэтому это можно считать дополнительной поддержкой украинской экономики.

В настоящее время электронные платежные системы широко используются в Украине и мире. Они помогают диджитализировать общество, экономят время и значительно упрощают жизнь. Чтобы выбрать надежную ПС для себя, следует обратить внимание на многие факторы. Но все электронные платежные системы, вошедшие в рейтинг, надежны и обеспечивают быстрые финансовые операции.