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08.07.2022  08:19   Рита Парфенова

Харьков на утро 8 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 8 июля.

Из 16 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, шесть произошли на территории Немышлянского района города, остальные - в области:
5 - в Харьковском районе,
3 - в Изюмском районе,
1 - в Богодуховском районе,
1 - в Чугуевском районе.

Горели жилые дома и пристройки, хозяйственные постройки, легковые и грузовые автомобили, гаражи, хвойная подстилка и трава на открытой территории.

Всего за сутки с 7 по 8 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 46 оперативных выездов, из которых:
28 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);
4 – для помощи работникам ЖКХ;
6 – для оказания помощи населению;
8 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 27 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, обстрел, ракета, гсчс, харьков, агрессия россии
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