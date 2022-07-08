08.07.2022 08:19 Рита Парфенова

Харьков на утро 8 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 8 июля.

Из 16 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, шесть произошли на территории Немышлянского района города, остальные - в области:

5 - в Харьковском районе,

3 - в Изюмском районе,

1 - в Богодуховском районе,

1 - в Чугуевском районе.



Горели жилые дома и пристройки, хозяйственные постройки, легковые и грузовые автомобили, гаражи, хвойная подстилка и трава на открытой территории.



Всего за сутки с 7 по 8 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 46 оперативных выездов, из которых:

28 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);

4 – для помощи работникам ЖКХ;

6 – для оказания помощи населению;

8 – другие выезды.



Пиротехники ГСЧС ликвидировали 27 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области.