Спасатели рассказали, как под Харьковом тушили поле пшеницы и фермерское хозяйство после обстрелов окупантов

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 6 июля.
Все семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли на территории области:
Горели торговое здание и бензоколонки на АЗС, производственное здание, хозяйственные постройки, сеновал гараж, хвойная подстилка, сухая трава и пшеница.
Так, в 11:40 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Барвенковской территориальной общины Изюмского района. Горело поле пшеницы на площади 1 га и хозяйственная постройка в населенном пункте. К ликвидации пожара было привлечено отделение ГСЧС из поселка Барвенково.
В 16:40 спасатели привлекались для тушения пожара производственного здания в с. Калиново Богодуховского района. Площадь пожара составляла около 900 кв. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС.
За сутки с 6 по 7 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Напомним, ночью 6 июня оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.
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