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07.07.2022  08:20   Рита Парфенова

Спасатели рассказали, как под Харьковом тушили поле пшеницы и фермерское хозяйство после обстрелов окупантов

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 6 июля.

Все семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли на территории области:

  • 3 - в Богодуховском,
  • 2 - в Чугуевском,
  • 1 - в Изюмском
  • 1 - в Харьковском районах области.

Горели торговое здание и бензоколонки на АЗС, производственное здание, хозяйственные постройки, сеновал гараж, хвойная подстилка, сухая трава и пшеница.

Так, в 11:40 спасатели выезжали на тушение пожара, который произошел в результате вражеских обстрелов на территории Барвенковской территориальной общины Изюмского района. Горело поле пшеницы на площади 1 га и хозяйственная постройка в населенном пункте. К ликвидации пожара было привлечено отделение ГСЧС из поселка Барвенково.

В 16:40 спасатели привлекались для тушения пожара производственного здания в с. Калиново Богодуховского района. Площадь пожара составляла около 900 кв. К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС.

За сутки с 6 по 7 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 оперативных выездов, из которых:

  • 18 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 11 по другим причинам – 11),
  • 4 - для проведения аварийно-спасательных работ,
  • 2 – для оказания помощи населению,
  • 2 – для помощи работникам ЖКХ,
  • 4 – другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, ночью 6 июня оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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