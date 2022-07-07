Оккупанты заминировали автодороги под Харьковом

Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных участках Харьковского и Славянского направления.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия», – говорится в сообщении.
Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты области, в частности, артиллерийские удары были нанесены в районах поселков Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестаково оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути.
На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.
Ране сообщалост, что российские оккупанты дистанционно миновали местность недалеко от Шестаково и Победы.
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