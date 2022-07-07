    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Более 20 домов уничтожено в Харькове и области за сутки
07.07.2022  08:53   Рита Парфенова

Более 20 домов уничтожено в Харькове и области за сутки

В городе и области сохраняется опасная обстановка, связанная с ракетными и артиллерийскими обстрелами мирного населения.

обстрел харьков разрушения

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Так, 6 июля оккупанты атаковали ракетами Харьков, били из систем залпового огня и минометов по селам Уютное, Слатино, Калиново, Карасовка, Бабаи, пгт Дергачи.

В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома, объекты инфраструктуры, здания сельхозпредприятий.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. На местах происшествий проведены осмотры и собраны первичные материалы преступлений страны-агрессора против украинского народа.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания  в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков, агресия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Полиция В Харькове наградили полицейских (фото)   05.07 Криминал и происшествия Мужчину, проводившего аэроразведку, задержали на Салтовке 04.07 Криминал и происшествия Более 40 домов повреждены за сутки в Харькове и области
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 