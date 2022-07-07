07.07.2022 08:53 Рита Парфенова

Более 20 домов уничтожено в Харькове и области за сутки

В городе и области сохраняется опасная обстановка, связанная с ракетными и артиллерийскими обстрелами мирного населения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Так, 6 июля оккупанты атаковали ракетами Харьков, били из систем залпового огня и минометов по селам Уютное, Слатино, Калиново, Карасовка, Бабаи, пгт Дергачи.

В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома, объекты инфраструктуры, здания сельхозпредприятий.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. На местах происшествий проведены осмотры и собраны первичные материалы преступлений страны-агрессора против украинского народа.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.