Более 20 домов уничтожено в Харькове и области за сутки

В городе и области сохраняется опасная обстановка, связанная с ракетными и артиллерийскими обстрелами мирного населения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Так, 6 июля оккупанты атаковали ракетами Харьков, били из систем залпового огня и минометов по селам Уютное, Слатино, Калиново, Карасовка, Бабаи, пгт Дергачи.
В результате обстрелов повреждения получили частные жилые дома, объекты инфраструктуры, здания сельхозпредприятий.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. На местах происшествий проведены осмотры и собраны первичные материалы преступлений страны-агрессора против украинского народа.
Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.
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