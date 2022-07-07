07.07.2022 07:32 Рита Парфенова

7 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.





Название праздника возникло в результате постепенного наложения (в процессе христианизации) названия церковного дня в память Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи) на древний дохристианский (славянский) праздник Купалье, посвящённый языческому богу Купале.



До крещения Ивана Купалы был приурочен ко дню летнего солнцестояния, самой короткой ночи (20-22 июня по старому стилю). Праздник еще назывался Купа, тот же корень, что и у слова вкупе, обозначал единение.



C принятием христианства праздник стали отмечать в день рождения Иоанна Крестителя - 24 июня по старому стилю. С переходом на новый стиль дата рождения Иоанна Крестителя сдвинулась на 7 июля, так как православная церковь живёт по старому стилю. В связи с этим праздник потерял астрономическое соответствие солнцестоянию.



Традиционно Ивана Купалу отмечают на природе. В эту ночь надо развести костер и перепрыгнуть через огонь, сплести венок из цветов и пустить его на воду, гадая на любимого, петь песни, найти цветущий папоротник. Если все это сделали, то праздник считается удавшим.



После праздничной ночи старались исцеляться росой. Для этого нужно встать как можно раньше (или не ложиться!) и пройтись босиком по целебной купальской росе. Окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни.



Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.



Лекарственные растения заготавливали на рассвете, подальше от поселений и дорог, обязательно в хорошем настроении и с молитвой. Помимо целебных свойств, растения обладают в это время значительной магической силой.



Особо почиталась трава тирлич. Отвар из неё делали обязательно в новом горшке, который покупали не торгуясь. Умывались этим отваром, чтобы привлечь внимание избранника, приговаривая трижды: «Тирлич, тирлич! Моего милого покличь!» Такой обряд проводили и для того, чтобы девушке быстрее выйти замуж.



Другое любовное растение – барвинок. Использовали его для того, чтобы парни к девушкам «стелились».



Ещё заготавливали любисток, который в народе называли «любовным корнем». Верили: чтобы всегда оставаться молодой, красивой и привлекательной для противоположного пола, надо купаться в воде с отваром любистка, а чтобы привлечь любовь, можно добавить в воду семь бутонов роз. Кроме того. На Ивана Купала собирали зверобой – его боится вся нечисть так же, как и солнечного света.



Кстати! Если на Иванов день перелезать двенадцать огородов (в смысле, заборов), любое желание сбудется.

* * *



7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела. Этот праздник учрежден в 2009 годe, чтобы отметить вклад работников природно-заповедного дела в сбережение и восстановление биологического и ландшафтного многообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.



Цель природоохранной деятельности заключается в достижении оптимального баланса между вредными для окружающей среды последствиями, которые сопровождают развитие общества, и потенциальными возможностями природных ресурсов к самовоспроизведению.



В основу формирования государственной экологической политики положен принцип, согласно которому экологическая безопасность становится важным элементом и составляющей национальной безопасности государства.

Также в этот день...

В 1852 году случился виртуальный хепибездей. В это день как бы родился Джон Уотсон, английский армейский доктор, верный соратник Шерлока Холмса, рассказавший нам про подвиги и приключения товарища.



1891 – запатентованы дорожные чеки «Американ Экспресс», которые положат начало современным кредитным карточкам.



1923 – в Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова



1930 – открылся Харьковский автомобильно-дорожный институт. Именно в этот день был подписан приказ о создании учебного этого учреждения, выданный по распоряжению Народного комиссариата путей сообщения. Но в музее ХНАДУ хранятся две архивные справки из Центрального государственного архива Октябрьской революции, в которых засвидетельствовано, что институт был организован по постановлению № 237 ЦИК СССР и СНК СССР от 23 июля 1930 года «О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков».



1940 – во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.



1944 – родился Тото (Сальваторе) Кутуньо, итальянский певец.



1977 – США проводят первое испытание «гуманного» оружия – нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а сооружения и техника остаются невредимыми.



1990 – в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась рекордным тиражом в истории классической музыки.



2007 – в день «трёх семёрок» (07.07.2007), в столице Португалии Лиссабоне были названы новые семь чудес света. Ими стали: Колизей в Риме, Великая китайская стена, Мачу-Пикчу в Перу, Петра в Иордании, Тадж-Махал в Индии, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Чичен-Ица в Мексике.



2009 – похоронили короля поп-музыки Майкла Джексона.



Именины отмечают: Антон, Иван, Никита, Яков.