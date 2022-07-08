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08.07.2022  08:28   Рита Парфенова

В городе под Харьковом горел торговый павильон (видео, фото)

22 спасателя тушили пожар в торговом павильоне на 3 микрорайоне города Лозовая, Харьковской области.

Новости Харькова: пожар в торговом павильоне на 3 микрорайоне города Лозовая

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, утром 7 июля в городе Лозовой произошел крупный пожар, не связанным с вражескими обстрелами.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 08:22. Горел в торговый павильон на 3 микрорайоне города.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на вызов, огонь уже охватил крышу павильона и частично одно из его помещений. Площадь пожара составила около 85 кв. метров.

Новости Харькова: пожар в торговом павильоне на 3 микрорайоне города Лозовая

В 8:54 пожар был локализован и не допущено его распространение на соседние сооружения. В 9:54 возгорание полностью ликвидировали, огнеборцы провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 22 пожарных дежурного караула и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Харькова: пожар в торговом павильоне на 3 микрорайоне города Лозовая

В результате происшествия никто не пострадал.

Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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