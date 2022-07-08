08.07.2022 07:30 Рита Парфенова

8 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.

В какой-то мере праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой католическому дню святого Валентина — с той лишь разницей, что у славян эту дату посвящали не всем влюбленным, а только лишь состоящим в браке.



Было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.



С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.



Кстати, Межднародный день семей учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году и отмечается 15 мая.

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Ежегодно 8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией, ведь болезнь беспокоит миллионы людей. Этот день начали праздновать 2005 году, чтобы повысить осведомленность в обществе, ведь аллергией страдают более 40% населения планеты.



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8 июля - День общения со Вселенной. Если есть такой праздник, значиь, у нас есть шанс быть услышанными. Давайте сегодня обратимся к ней с самой сокровенной и желанной просьбой.

Также в этот день...

8 июля 52 года до н.э. – официально принятая дата основания Парижа. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне». Главный город галльского племени паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Дата в некотором роде условна, так как Цезарь в то время вел войну с восставшими галльскими племенами под руководством Верцингеторикса. Лютеция была захвачена и разрушена. Город отстроили, название Лютеция позже сменилось на Паризию (т.е. город паризиев), отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры он был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией, а со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства.

1492 – первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.



1573 – Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.



1659 – в битве под Конотопом войска гетмана Ивана Выговского при поддержке Крымского ханата нанесли сокрушительное поражение московским войскам Алексея Трубецкого.



1709 — под Полтавой потерпели поражение войска шведского короля Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы в бою против московских войск царя Петра I. Это остановило попытки выступившего союзником шведов гетмана Ивана Мазепы положить конец посягательствам Московского царства на земле Украины. Он вынужден был искать защиты в Османской империи и вскоре скончался в селе Варница возле Бендера. Но это положило предстоящему полному разгрому московской армии турецкими войсками и пленение самого Петра I, которого выкупили позже по просьбе царицы Екатерины за огромные драгоценности.



1889 — впервые вышла в свет финансовая газета «The Wall Street Journal».



1918 – в Киеве создан Государственный сенат Украинского Государства – высший судебный институт.



1958 – родился Кевин Бейкон, американский актер.

1973 – родился Валерий Залужный, украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ.



2014 – Футбол. Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира победила на его поле 5-кратного чемпиона мира, фаворита и господря чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом много мировых футбольных рекордов.



Именины отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор.