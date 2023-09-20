Окупанти вдарили по Харківщині рідкісною ракетою

Удар по місту Куп'янськ, внаслідок якого загинуло шестеро людей, окупанти здійснили ракетою Гром- Е1.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.
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Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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