20.09.2023 10:11 Рита Парфенова

Окупанти вдарили по Харківщині рідкісною ракетою

Удар по місту Куп'янськ, внаслідок якого загинуло шестеро людей, окупанти здійснили ракетою Гром- Е1.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.



За його словами, вибухотехніки та слідчі поліції встановили, що за попередніми даними, під час обстрілу автомобілів з цивільними, росіяни використали ракету Гром- Е1.

Такі боєприпаси ворог застосовує вкрай рідко. Це - модифікація ракети Х-38.

«Ми вже розслідуємо справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни"», – додав Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.