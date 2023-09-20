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20.09.2023  10:11   Рита Парфенова

Окупанти вдарили по Харківщині рідкісною ракетою

Удар по місту Куп'янськ, внаслідок якого загинуло шестеро людей, окупанти здійснили ракетою Гром- Е1.

Ракета Гром-Е1
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вибухотехніки та слідчі поліції встановили, що за попередніми даними, під час обстрілу автомобілів з цивільними, росіяни використали ракету Гром- Е1.
 
Такі боєприпаси ворог застосовує вкрай рідко. Це - модифікація ракети Х-38.
 
«Ми вже розслідуємо справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни"», – додав Болвінов.  

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  ракета, харків
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