20.09.2023 10:38 Рита Парфенова

Суд виніс вирок мешканцю Харівщини за ухилення від мобілізації

Три роки за ґратами проведе мешканець Харківщини за ухилення від мобілізації

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у квітні цього року 34-річний мешканець м. Лозова прибув до Новобаварського ОРТЦК та СП м. Харкова за викликом, де йому було видане направлення на медичний огляд військово–лікарською комісією з метою визначення ступеню придатності до військової служби. За результатами медогляду його визнано придатним.



Однак, отримавши повістку для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік так і не з‘явився. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилився від проходження військової служби.



У судовому засіданні обвинувачений розкаявся та повністю визнав свою вину.



Ленінський районний суд м. Харкова визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ викрили посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації.