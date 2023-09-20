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20.09.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

На чоловіка, який засмічував ліс на Харківщині, склали протокол

У ході патрулювання лісовими масивами, працівники державної лісової охорони Задонецького лісництва Зміївського лісового господарства на Харківщині виявили чоловіка, який засмічував ліс, передає РЕДПОСТ .

 
На порушника складено протокол згідно зі статтею 73  КУпАП"Засмічення лісів відходами". 
 
Засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто тепер правопорушник має сплатити штраф від 425 грн до 850 грн.
 
Такий штраф можуть отримати громадяни, які цілеспрямовано вивозять побутове сміття у ліс, і ті, хто після зупинки обабіч дороги, викидає різний непотріб, що засмічує лісові масиви. 
 
Разом з тим доводимо до відома громадян, згідно зі статтею 239 Кримінального Кодексу, за забруднення або псування земель на порушника накладається штраф від 17000 до 68000 гривень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час пожежі у прикордонному місті Харкова врятували жінку.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  події, харків
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