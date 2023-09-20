20.09.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

На чоловіка, який засмічував ліс на Харківщині, склали протокол

У ході патрулювання лісовими масивами, працівники державної лісової охорони Задонецького лісництва Зміївського лісового господарства на Харківщині виявили чоловіка, який засмічував ліс, передає РЕДПОСТ .

На порушника складено протокол згідно зі статтею 73 КУпАП"Засмічення лісів відходами".

Засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто тепер правопорушник має сплатити штраф від 425 грн до 850 грн.

Такий штраф можуть отримати громадяни, які цілеспрямовано вивозять побутове сміття у ліс, і ті, хто після зупинки обабіч дороги, викидає різний непотріб, що засмічує лісові масиви.

Разом з тим доводимо до відома громадян, згідно зі статтею 239 Кримінального Кодексу, за забруднення або псування земель на порушника накладається штраф від 17000 до 68000 гривень.