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20.09.2023  11:05   Рита Парфенова

У підземці Харкова зупинили пасажира у розшуку

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.

поліція метрополітену

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, на  станції метро «Індустріальна» працівники поліції виявили 27-річного мешканця Харківської області, який розшукувався Куп’янським РУП ГУНП в Харківській області за скоєння злочину за умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.

Про «знахідку» повідомлено ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1046 повідомлень про правопорушення та події.

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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