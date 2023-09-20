У підземці Харкова зупинили пасажира у розшуку

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, на станції метро «Індустріальна» працівники поліції виявили 27-річного мешканця Харківської області, який розшукувався Куп’янським РУП ГУНП в Харківській області за скоєння злочину за умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України.
Про «знахідку» повідомлено ініціатору розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1046 повідомлень про правопорушення та події.
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: