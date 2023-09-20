20.09.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Харківський університет представив стартап для діагностики серця

Стартап-команда HealthHelper Харківського Політеху виборола «бронзу» за результатами фінального пітчу першого в Україні Hardware Engineering Hackathon (Хакатона з апаратної інженерії). Він відбувся у межах курсу «Технологічне лідерство у хардверних стартапах» від програми YEP.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Харківські політехніки презентували експертному журі прототип свого пристрою безконтактної діагностики серцево-судинних захворювань «HealthHelper», та за підсумками пітчів посіли 3-є місце. Загалом у події взяли участь вісім проєктів, які представили п’ять провідних українських технічних університетів.

Фінальному пітчингу передувало навчання: семестр теоретичних напрацювань і дві доби інтенсивної роботи у VD MAIS та невеличкій майстерні Платформи Острів у межах курсу «Технологічне лідерство у хардверних стартапах». Менторську підтримку учасникам надавали експерти YEP, Платформи Острів, SmartZavod, INPUT SOFT, knopka, Сontract Electronics Ukraine та інших організацій і стартапів.

До команди Health Helper увійшли представники кафедри підприємництва, торгівлі і логістики НТУ «ХПІ»: аспірант Павло Самус — головний оперативний директор (COO), доцент Ігор Соснов — головний менеджер та технічний директор (Chief Management and CTO), професор Олена Сергієнко — голова компанії/фінансовий директор (CEO/CFO).

За підсумками презентацій учасники курсу посіли такі місця:

I місце — Faults Detection із Центральноукраїнського національного технічного університету — розробили пристрій, що дозволяє виявити місце пошкодження електричної мережі та вказує відстань до пошкодження.

ІІ місце — DeMinEye, Донецький національний технічний університет — компактний модуль металодетектора для різних платформ.

ІІІ місце — HealthHelper, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — пристрій для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань

ІІІ місце — Bottle for 3-D print, Запорізька політехніка — виготовлення нитки для 3D-друку з пластикових пляшок.

PillMate, Житомирська політехніка — пристрій для видачі медичних препаратів з дистанційним керуванням.

1eam, Запорізька політехніка — спеціальна камера для швидкої поклейки захисного скла.

Demetra Navigation+, Донецький національний технічний університет — навігаційна система для оптимізації роботи фермера.

AIDreamers, Житомирська політехніка — автономний мобільний медбот з контрольно-вимірювальною системою.

Переможці отримали подарунки від технологічного партнера хакатону—компанії VD MAIS. А команда Faults Detection, яка посіла перше місце, долучиться до української делегації та візьме участь в одній з європейських конференцій.

Подивитися всі пітчі учасників можна за посиланням.