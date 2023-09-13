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13.09.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації

Співробітники СБУ викрили посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області  Владислава Абдулу, за хабарі він «допомагав» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
 
Вартість таких «послуг» становила від 3 до 8 тис. доларів США з одного «клієнта». Для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників. 
 
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
 
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування незаконної схеми. 
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харкові знешкодила діяльність злочинного угруповання наркодилерів.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  кримінал, харків
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