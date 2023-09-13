13.09.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації

Співробітники СБУ викрили посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за хабарі він «допомагав» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 8 тис. доларів США з одного «клієнта». Для передачі хабарів посадовець неодноразово залучав посередників.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харкові знешкодила діяльність злочинного угруповання наркодилерів.