13.09.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Схід Опера відкрила новий 148-й сезон в Україні та у Словаччині

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка відкрив новий 148-й сезон одразу в двох містах та двох країнах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

8 вересня 2023 року – в Гуманітарному центрі міста Габчиково (Словацька Республіка), який став місцем проживання і репетиційним майданчиком артистів і співробітників Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка, а 9 вересня – у Харкові.

В Гуманітарному центрі Габчикова відкриття 148-го сезону проходило не тільки урочисто, але й в теплій та дружній атмосфері. В місті харків’ян добре знають, у театру з’явилося там чимало шанувальників.

Програму святкового концерту відкрила оркестрова «Вакханалія» з опери К. Сен-Санса «Самсон і Даліла» у виконанні симфонічного оркестру під керуванням головного диригента Схід Опера, заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова. Звучало цього дня зі сцени в Габчиково чимало славетних оперних арій – Калафа з «Турандот» Дж. Пуччіні, Чіо-Чіо-сан з «Мадам Баттерфляй», Бартоло з «Одруження Фігаро» Дж. Россіні. Одухотворено й просвітлено лунали фрагменти з кантат і мес Й.С. Баха, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта. Широко була представлена і українська музика різних епох.

Наступного дня, 9 вересня, відкриття сезону відбулося на одному з безпечних майданчиків у Харкові, де минулого сезону хнатобівці виступали щотижня і вже мають свою аудиторію. Тут були представлені фрагменти з опер українських композиторів. Глядачам показали сцени з «Наталки Полтавки» і «Тараса Бульби» М. Лисенка, «Запорожця за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Поета» Л. Колодуба, які з успіхом йшли на сцені театру. Публіка сприймала улюблені твори із захватом, щиро аплодуючи артистам Схід Опера.

Коментуючи реакцію глядачів, в.о. генерального директора-художнього керівника Схід Опера, заслужений діяч мистецтв України Ігор Тулузов зазначив: «Приємно, коли публіка так щиро і емоційно реагує на виступи наших артистів. В новому сезоні ми продовжимо розширювати обрії української музики, і певен, що на нас чекає чимало відкриттів».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському метро відкрилась виставка малюнків українських та польських дітей (фото).