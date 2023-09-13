На Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за надання комунальних послуг при окупантах

Під час окупації смт Великий Бурдук Куп’янського району місцевий мешканець добровільно став співпрацювати з ворогом.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру,під час вторгнення збройних сил рф на територію смт Великий Бурлук чоловік обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.
В його обов'язки входило вирішення комунальних питань, а саме:
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який допомагав ворогу збирати списки місцевих мешканців.
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