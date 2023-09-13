13.09.2023 11:12 Рита Парфенова

На Харківщині викрито колаборанта, який відповідав за надання комунальних послуг при окупантах

Під час окупації смт Великий Бурдук Куп’янського району місцевий мешканець добровільно став співпрацювати з ворогом.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Харківську обласну прокуратуру,під час вторгнення збройних сил рф на територію смт Великий Бурлук чоловік обійняв посаду «и. о. заместителя начальника территориального управления — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.



В його обов'язки входило вирішення комунальних питань, а саме:

забезпечення вивіз побутових відходів,

обслуговування системи водопостачання населення та каналізаційних мереж.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який допомагав ворогу збирати списки місцевих мешканців.