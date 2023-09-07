07.09.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Допомагав ворогу збирати списки місцевих мешканців: на Харківщині СБУ повідомила про підозру колаборанту

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який перебував там на момент російського вторгнення та перейшов на сторону ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, у липні минулого року чоловік добровільно зайняв посаду «и.о. хозяйственного работника отдела административно- хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконному органі окупаційної влади.

На цій посаді колаборант організовував збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисник звітував до "военно-гражданской администрации" рашистів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців Куп’янського району могли бути використані окупантами для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Після деокупації району колаборант залишився у селі, сподіваючись уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.