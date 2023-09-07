07.09.2023 14:52 Дмитро Колонєй

Харківські дефлімпійці стали чемпіонами світу зі спортивного орієнтування

Змагання, на яких триумфували харківські спортсмени, відбулися у Швеції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, з 30 серпня до 5 вересня 2023 року в Стокгольмі (Швеція) відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху.

Під час змагань харківські дефлімпійці здобули 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Три золоті медалі були на рахунку Дмитра Левіна, який переміг на довгій та середній дистанціях, а також разом з іншим харків’янином Дмитром Плахотніком у складі чоловічої естафетної команди України.

В змаганнях серед жінок харків’янка Ганна Андросович здобула золоті медалі в мікс-естафеті та в жіночій естафеті. Також вона виборола срібні медалі на середній дистанції, в індивідуальному спринті та бронзову нагороду на довгій дистанції.

Загалом українські спортсмени-дефлімпійці здобули на цьому чемпіонаті 7 золотих, 4 срібні, 4 бронзові та посіли перше місце в командному заліку.