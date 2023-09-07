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07.09.2023  14:52   Дмитро Колонєй

Харківські дефлімпійці стали чемпіонами світу зі спортивного орієнтування

Змагання, на яких триумфували харківські спортсмени, відбулися у Швеції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, з 30 серпня до 5 вересня 2023 року в Стокгольмі (Швеція) відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з порушеннями слуху.
 
Під час змагань харківські дефлімпійці здобули 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову  медалі.
 
  • Три золоті медалі були на рахунку Дмитра Левіна, який переміг на довгій та середній дистанціях, а також разом з іншим харків’янином Дмитром Плахотніком у складі чоловічої естафетної команди України.
  • В змаганнях серед жінок харків’янка Ганна Андросович здобула золоті медалі в мікс-естафеті та в жіночій естафеті. Також вона виборола срібні медалі на середній дистанції, в індивідуальному спринті  та бронзову нагороду на довгій дистанції. 
 
Загалом українські спортсмени-дефлімпійці здобули на цьому чемпіонаті 7 золотих, 4 срібні, 4 бронзові та посіли перше місце в командному заліку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські кікбоксери стали чемпіонами Європи.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, чемпіони, харків
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