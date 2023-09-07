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07.09.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області

Вогнеборці ліквідували дві пожежі на території приватного сектору, що спричинені ворожими обстрілами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
7 вересня ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м. 
 
До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 6 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 53 вибухових предмети.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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