07.09.2023 15:15 Віталій Хінєвіч
Через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області
Вогнеборці ліквідували дві пожежі на території приватного сектору, що спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
7 вересня ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м.
До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби 6 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили
53 вибухових предмети.
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