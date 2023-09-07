07.09.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області

Вогнеборці ліквідували дві пожежі на території приватного сектору, що спричинені ворожими обстрілами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 вересня ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м.

До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 6 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 53 вибухових предмети.