07.09.2023 12:56 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 6 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 53 вибухових предмети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом останньої доби, 6 вересня, піротехнічні розрахунки ДСНС провели обстеження приблизно 6,8 гектарів території, з яких 7240 квадратних метрів було обстежено за допомогою механізованого розмінування. Також були обстежені 6,3 кілометри ліній електропередач, 100 метрів газопроводів та 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та знешкодили 53 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих завдань було залучено 33 піротехнічних розрахунки ДСНС, що складалися з 161 сапера та 66 одиниць техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3561,6 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2532 кілометри ліній електропередач, 159 кілометрів залізничних колій та 198 кілометрів газопроводів, де було виявлено та знешкоджено 76 тисяч 849 вибухонебезпечних предметів. Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року.