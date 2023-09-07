Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 6 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 53 вибухових предмети.
Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3561,6 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2532 кілометри ліній електропередач, 159 кілометрів залізничних колій та 198 кілометрів газопроводів, де було виявлено та знешкоджено 76 тисяч 849 вибухонебезпечних предметів.
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