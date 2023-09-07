07.09.2023 08:15 Рита Парфенова

Села Харківщини постраждали від авіаційних атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог влаштував авіаційний удар у районі села Гранів. Населені пункти Ветеринарне, Амбарне, Гатище та Варварівка стали об'єктом артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника.



На Куп'янському напрямку противник виконав авіаційні удари в районах Синьківки, Котлярівки та Крохмального. Крім того, артилерійські та мінометні обстріли були спрямовані на населені пункти Берестове, Кислівка, Колодязне, Куп'янськ.



На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 вересня 2023 року.