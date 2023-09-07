Села Харківщини постраждали від авіаційних атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 вересня 2023 року.
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Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
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