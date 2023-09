07.09.2023 07:30 Рита Парфенова

7 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України





Після розпаду СРСР і набуття у серпні 1991 року незалежності, перед нашою державою гостро постало питання створення військової розвідки, адже раніше подібні структури підпорядковувалися Москві. Паралельно із перетворенням Збройних Сил України розпочалося створення системи військової розвідки нашої армії.



У лютому 1992 року розпочалося формування управління розвідки Головного штабу Збройних Сил України, а вже 7 вересня було ухвалено рішення про формування Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України. У квітні 1994 року Указом Президента Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). З того часу почала розвиватися комплексна, ефективна та багаторівнева система військової розвідки Збройних Сил.



Це свято – свідчення визнання особливої ​​ролі, яку відіграє військова розвідка у справі захисту національних інтересів нашої держави, особливо зараз, коли агресія з боку Росії та інші зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі зумовлюють необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки країни. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, здатної надати оперативну, об'єктивну та достовірну розвідувальну інформацію, а також реальні прогнози для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки.



* * *



Щорічно цього дня відзначається Всесвітній день знищення військової іграшки. Ініціатором проведення свята виступила Всесвітня асоціація допомоги сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.



Ця дитяча антимілітарна акція проводиться в ряді європейських країн з 1988 року. Цього дня прийнято міняти військові іграшки на м'які іграшки та солодощі, а телебачення та інші ЗМІ торкаються проблеми агресії підростаючого покоління.



* * *



А у США сьогодні День салямі. Початок цього незвичайного свята було покладено у США у 2006 році. Ідея його проведення спала на думку двом подругам Крістіні та Вірджинії – аматоркам цього смачного продукту. Саме 7 вересня вони, перебуваючи вдома, в місті Хенріко (штат Вірджинія, США), заявили про створення Товариства любителів салямі. Традиції святкування Дня салямі (Salami Day) прості та нехитрі: у цей день на столі має обов'язково бути улюблена ковбаса – у великій кількості, різноманітних сортів, нарізана тонкими, майже прозорими колечками. Також салямі можна додавати до будь-яких інших страв, які ви подаєте на стіл. Вона може бути начинкою на кальзоні і піци, бути в салатах, в соусі для спагетті або в звичайних бутербродах.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять апостола Тита. У народі святого називали Листопадником, Грибним, і приказували: "Святий Тит останній гриб ростить". Саме гриби передвіщали нашим пращурам майбутню зиму: великий врожай – до затяжної зими.



Вважається, що до цього часу завершується грибний сезон і 7 вересня останній день, коли гриби придатні для засолювання. Цього дня традиційно готували та подавали на стіл грибні страви: смажені гриби у сметанному соусі, грибні супи та пироги з грибною начинкою.

Що не можна робити 7 вересня

Цього дня радять не експериментувати із зовнішністю та стилем.

Крім того, рекомендують не займатися будівництвом та утриматися від сварок.

Початок нових справ варто перенести на інший день.

Також цього дня

У 1533 народилася Єлизавета I, королева-дівиця, правителька Англії з 1558 по 1603, остання з династії Тюдорів. Період її правління названо «Золотим віком».



1776 – перша атака підводного човна: американський підводний човен «Черепаха» намагався встановити годинникову бомбу на британський флагман «Орел» у гавані Нью-Йорка.



1792 – початок заселення українцями Кубані: запорожці причалили свої струги до берега Таманського півострова. У перші два роки на Кубань переселилося 25 тисяч козаків на чолі із військовим отаманом Захарієм Чепегою. Вони створили 40 поселень, а головному надали ім'я Катеринодар.



1813 – вперше вираз «Дядько Сем» пов'язаний з урядом США. У період другої англо-американської війни, що почалася в 1812 році, постачальником м'яса для американської армії був Семюел Вілсон. На бочках з м'ясом було написано US (United States). Сторож-ірландець вважав, що цей напис позначає постачальника, і читав його як "Uncle Sam Wilson", тобто "дядечко Сем Вілсон". Навряд чи можна сказати, що ця думка прийшла сторожу саме цього дня, але 15 вересня 1961 року Конгрес США виніс ухвалу вважати дядечка Сема Вілсона прабатьком національного символу Америки Дяді Сема.



1822 – Бразилія оголосила незалежність від Португалії.



1860 – під час візиту до Канади принца Уельського вперше як офіційну канадську емблему було використано кленовий лист.



1891 – до Канади прибули перші українські переселенці, що стало початком масової української еміграції до Канади.



1892 – у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами – у боксерських рукавичках та з трихвилинними раундами.



1912 – народився Девід Паккард, американський підприємець, співзасновник компанії Hewlett-Packard. Принтери, ноутбуки і таке інше.



1923 – створено Міжнародну організацію кримінальної поліції – Інтерпол.



1949 – народилася Глорія Гейнор, американська співачка у стилі диско, відома своїми хітами "I Will Survive" та "Never Can Say Goodbye".



1969 – народилася Енджі Еверхарт, американська актриса та співачка.



1976 – Джордж Харрісон визнаний винним у ненавмисному плагіаті. Суд вирішив, що його хіт My Sweet Lord не є оригінальним твором, а авторство мелодії, покладеної в основу пісні, належить Рональду Меку, який у 1963 році написав для жіночого вокального гурту The Chiffons пісню He's So Fine. Цей творчий ляп коштував Харрісону 587 000 доларів.



1992 – у газеті «Комерсант» вперше використано термін «нові росіяни».

Іменини відзначають:

Володимир, Іван, Мойсей, Регіна, Ренат, Тіт.