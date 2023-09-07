Прогноз погоди у Харкові на 7 вересня

Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі північний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 22–24°.
Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
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