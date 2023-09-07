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07.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 вересня

Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі північний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14°, вдень 22–24°.

Народні прикмети

  • Багатий урожай грибів віщує холодну і довгу зиму.
  • Якщо ворони почали каркати, то незабаром піде дощ.
  • Якщо птахи сидять на даху, найближчим часом похолодає і погода погіршиться, якщо птахи сідають на землю, то найближчими днями триматиметься ясна та тепла погода.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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