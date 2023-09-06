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06.09.2023  21:38   Дмитро Колонєй

Готуємо ароматний тридиційний угорський суп із копченостями боб левеш

Густий, ароматний, ситний та смачний суп.

Як приготувати угорський суп із копченостями боб левеш
 
Як пише РЕДПОСТ, суп боб левеш (у перекладі - "квасоляний суп") з тих рецептів, які приготувавши один раз, хочеться готувати його знову і знову. Він особливо ідеальний для холодної пори року. Страва з'явилася після Другої світової війни та рятувала життя населенню країни. Популярна вона і на Закарпатті.
 

Угорський суп з копченостями боб левеш

 

Продукти:

 

  • 500 г копчених ребер,
  • 2,5 л води
  • 150 г цибулі,
  • 150 г моркви,
  • 1 болгарський перець,
  • 600 г томатів у власному соку,
  • 1,5 банки консервованої квасолі,
  • зелень
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Залити ребра водою,
  2. Довести до кипіння
  3. Проварити півгодини.
  4. Обсмажити подрібнену цибулю з морквою та перцем,
  5. Додати до них томати
  6. Протушкувати 5 хвилин.
  7. Дістати ребра з бульйону
  8. Викласти туди овочі зі спеціями.
  9. Потім додати подрібнене м'ясо та квасолю,
  10. Проварити ще 10 хвилин
  11. Прикрасити зеленню.
Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, суп, боб левеш, квасоля
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