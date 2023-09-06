06.09.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Чоловік допомагав окупантам організовувати псевдореферендум у передмісті Харкова

Прихильника окупантів з-під Харкова взято під варту.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без визначення розміру застави 43-річного чоловіка, який обвинувачується в колабораційній діяльності.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Так, ухвалою Чугуївського міського суду Харківської області від 30 серпня 2023 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету до 28.10.2023.

Прокурори оскаржили вказану ухвалу в апеляційному порядку.

Прокурори зазначили, що існують значні ризики того, що обвинувачений може переховуватись від правосуддя з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також наголосили, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 176 КПК України, до обвинуваченого може застосовуватись запобіжний захід виключно у виді тримання під вартою.

6 вересня цього року Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури, скасував ухвалу суду попередньої інстанції і виніс нову ухвалу, якою задоволено клопотання сторони обвинувачення про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.10.2023 включно.

Нагадаємо, слідством було встановлено, що на початку липня минулого року обвинувачений, перебуваючи на території Чугуївського району, на той момент окупованого збройними силами рф, погодився на співпрацю із загарбниками. Маючи антиукраїнські переконання, чоловік обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Обвинувачений агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у «референдумі» — організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети «Харків-Z», займався вивченням суспільної думки, підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць.

Крім того, чоловік підбирав кандидатів серед місцевого населення для роботи на фейкових виборчих дільницях та збирав документи, зокрема заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорта, документи про освіту та фотокартки.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.