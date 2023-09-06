Для будівництва бомбосховищ для навчання дітей у Харкові проведуть інвентаризацію земель

06.09.2023 20:23 Дмитро Колонєй

Таке рішення бул прийняте на позачерговій сесії міської ради Харкова.

Інвентаризації підлягають земельні ділянки для експлуатації та обслуговування

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що рішення ухвалили для оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, щоб збудувати там повноцінні бомбосховища на 450 учнів.

Також депутати ухвалили рішення про надання Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства дозволу на розроблення проєкту землеустрою з відведення земельної ділянки для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа - 0,43 га.

«Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення. Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт. Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей», - наголосив Ігор Терехов.