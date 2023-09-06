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06.09.2023  20:23   Дмитро Колонєй

Для будівництва бомбосховищ для навчання дітей у Харкові проведуть інвентаризацію земель

Таке рішення бул прийняте на позачерговій сесії міської ради Харкова.

Будівництво бомбосховищ для навчання дітей: у Харкові проведуть інвентаризацію земель
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, на позачерговій сесії Харківської міської ради вирішено провести інвентаризацію земель комунальної форми власності для будівництва бомбосховищ для навчання дітей.
 
Інвентаризації підлягають земельні ділянки для експлуатації та обслуговування
  • Харківського ліцею №91 у Слобідському районі та
  • Харківської гімназії №88 в Індустріальному районі.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що рішення ухвалили для оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, щоб збудувати там повноцінні бомбосховища на 450 учнів.
 
Також депутати ухвалили рішення про надання Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства дозволу на розроблення проєкту землеустрою з відведення земельної ділянки для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа - 0,43 га.
 
«Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення. Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт. Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що перше таке бомбосховище для навчання дітей планують побудувати спочатку в Індустріальному, а потім в інших районах міста.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, бомбосховище, харків
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