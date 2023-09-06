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06.09.2023  20:04   Василь Голосний

Перші осінні дні у Центральному парку Харкова (фото)

Харків, центральний парк
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, центральний парк
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