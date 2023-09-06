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06.09.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Від авіаційних ударів окупантів постраждали чотири села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали чотири села Харківщини від авіаційних ударів окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 3 населених пункта Харківщини: Ветеринатне, Гатище, Варварівка.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі  Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 3 селища Харківщини: Колодязне, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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