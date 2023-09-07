07.09.2023 07:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Успіх прийде до тих, хто вміє планувати свої завдання, бере на себе відповідальність і здатний відповідати за свої вчинки. Навіть якщо ваші минулі промахи виявляться на увазі, ви все одно зможете завдяки цим якостям вийти із ситуації без втрат. Непоганий день, щоб покращити умови життя чи праці. Можливо, що навіть просте прибирання чи перестановка зроблять ваше життя кращим, додадуть енергії. Відносини з близькими гармонійні, але не варто призначати романтичні побачення з новими шанувальниками.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Дотримуйтесь своєї позиції, адже сьогодні традиційний підхід виявиться найефективнішим. Якщо ви станете використовувати стандартні схеми та здоровий глузд, то зможете легко обійти гострі кути, уникнути докорів і критики. Треба бути готовим визнати свої минулі промахи, інакше знайдуться ті, хто вкаже на них. Нічого не загрожує стосункам із близькими, побудованим на основі взаємної поваги та довіри. Варто бути більш терплячими у спілкуванні з домочадцями, вникати у їхні потреби.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Можливо, деякі перешкоди не дадуть шансу просунутися сьогодні шляху до вашої мети. Є ймовірність, що вам відгукнуться минулі промахи та помилки. Це можуть бути неоплачені борги або розбіжності, що тривали, з діловими партнерами. Для збереження миру та спокою в сім'ї необхідно стримувати дратівливість і не вступати в суперечки, інакше конфліктів не уникнути. Не варто купувати дорогу техніку: можна придбати браковану або застарілу річ.

Рак (22 червня – 23 липня)

Особисті інтереси можуть суперечити правилам, прийнятим у вашому колективі, або з потребами оточуючих. Доведеться постійно вирішувати чиїсь проблеми, усувати труднощі на роботі чи навчанні. Проте тим, хто шукає нових вакансій, може нарешті повести. У справах любові ви здатні проявити себе надто сентиментальним, що може здатися недоречним деяким членам вашої сім'ї. Найкраще сьогодні займатися самоосвітою, творчістю чи фізичними вправами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Можливі невеликі неприємності, конфлікти з оточуючими, ситуація бачитиметься у похмурішому ключі. У вас з'явиться відчуття, що всі справи не так, як вам потрібно. Однак не варто опускати руки: почніть напрацьовувати нові плани, намагайтеся зберегти позитивний настрій. Сьогодні в особистому житті доведеться стримувати емоції, близькі постійно намагатимуться вивести вас із себе. Словесна суперечка або суперечки виявляться досить болючими для вас. Вечір можна присвятити фізичним вправам, які покращують здоров'я.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Шукайте нетривіальні шляхи для вирішення найважчих завдань сьогодні. Ви можете досягти успіху в роботі і творчості, якщо не дотримуватиметеся перевірених схем дій. Навіть невеликий ризик виявиться вам на користь, проте лише тоді, коли він не стосується відносин з діловими партнерами: тут потрібні такт і довіра. Важко сьогодні виконати всі доручення щодо домашніх справ і не забути щось важливе. Не сперечайтеся з домашніми: навіть дрібні розбіжності можуть перерости у досить великий конфлікт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вам доведеться відточувати майстерність стратегії, уміння аналізувати та передбачати події. Це допоможе успішно вирішити нові проблеми, які з'являться сьогодні. Вони можуть виникнути через конфлікт інтересів і, швидше за все, виявляться пов'язаними із стосунками між колегами чи діловими партнерами. Не чекайте, що близькі сьогодні повністю виявляться на вашому боці. Багато обов'язків вони з радістю перекладуть на ваші плечі, і будуть здивовані, якщо ви не будете особливо старатися. Вечір можна присвятити заняттям спортом, прогулянці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Дуже хороший день для ділової активності: ви зможете просунутися завдяки удачу, здатності передбачати та комунікабельності. Сьогодні буде легко знаходити необхідну інформацію або вибрати правильних людей для взаємодії. У цей день вам буде важко обмежити себе загальноприйнятими рамками поведінки, що може спричинити невдоволення з боку близьких. Для тих, хто досі не знайшов своєї другої половинки, настав час кардинально змінити свої підходи, переглянути принципи та змінити коло спілкування.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Якщо ви збираєтеся сьогодні укладати важливі договори, робити великі покупки або інвестиції, займатися фінансовими питаннями, то вам необхідно бути обережними і розумним підходом. Є суттєва ймовірність втрат через безглузді помилки та власну безвідповідальність. Не робіть поспішних висновків і відмовтеся від критики під час спілкування з близькими. Краще постарайтеся з'ясувати, чим вони керуються у вчинках. Добре сьогодні розпочинати боротьбу зі шкідливими звичками.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Послідовність і наполегливість принесуть добрі плоди у діловій сфері. Однак ваші нові ідеї можуть не прижитися, якщо ви доводитимете їх необхідність і корисність занадто емоційно і наполегливо. Корисно налагоджувати нові зв'язки та зміцнювати старі. Упертість виявиться поганим помічником для збереження гармонійної атмосфери у ній. Стримуйте свою дратівливість і найкраще спрямуйте енергію на фізичні вправи, заняття спортом.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ви матимете достатньо сприятливих обставин для реалізації всіх сьогоднішніх планів. Проте надто явні емоції – дратівливість чи агресія – можуть нашкодити всьому доброму. Тримайте свої почуття під контролем, не дозволяйте їм стати причиною прикрих помилок та промахів у справах. Хороше становище планет обіцяє успіх у спілкуванні з близькими, коханою людиною для романтичних побачень. Але це не надто вдалий час, щоб робити покупки: придбані речі навряд чи будуть тішити вас довго.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Проникливість та досвід відіграють основну роль у вашій діловій активності сьогодні. Ви зможете побудувати стратегічні плани на майбутнє, більш практично подивитися на ситуацію в цілому. Зумівши проаналізувати минулі ситуації, ви зрозумієте, що гальмує ваші справи. Однак для особистого життя зайва прямолінійність виявиться невигідною: у відносинах з близькими ви діятимете занадто передбачувано, іноді вперто ігноруючи обставини. Це може спричинити конфлікти у вашій родині.