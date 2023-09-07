07.09.2023 08:32 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 7 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби рятувальники Харківщини ліквідували п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на території Вовчанської та Курилівської територіальних громад.

Близько 13:00 росіяни завдали потужного артилерійського удару, яких зачепив 2 сусідніх села Подоли і Москівка Курилівської ТГ. На їх околицях сталися пожежі у природних екосистемах. У с. Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 кв.м. А в Москівці ворог підпалив сухостій на відкритій місцевості, який горів на площі 1,5 га. У першому випадку з вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежні. Ще одне відділення 44-ї ДРПЧ гасила траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань. Останній осередок горіння був ліквідований о 13:45.



О 13:50 вогнеборці 47-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по мирному селу Сінельниково Вовчанської громади. Снаряд поцілив по приватному житловому будинку. На момент прибуття бійців ДСНС вогонь розповсюдився на площу понад 50 кв.м.



А трохи згодом стало відомо ще про одне загоряння, спричинене ворогом. Цього разу біля м. Вовчанська. Там горів сухостій на площі 1 га. На гасіння цієї пожежі були направлені вогнеборці МПК Вільча, яким довелось працювати в умовах повторних обстрілів. Останній осередок горіння був ліквідований о 16:40. За попередніми даними обійшлося без жертв.



Нарешті о 23:55 рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ знову виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару. І знову до Курилівської громади. Цього разу горів дах приватного житлового будинку у с. Кругляківка. Площа пожежі склала 50 кв.м. Її вдалось приборкати о 01:05.



Загалом протягом доби з 6 по 7 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року.