07.09.2023 12:40 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 7 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1555 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Бухгалтер – 20 000 грн.
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Державний аудитор – 16 500 грн.
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Фахівець із публічних закупівель – 16 000 грн.
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Завідувач виробництва – 15 900 грн.
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Машиніст екскаватора – 12 700 грн.
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Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн.
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Оператор поштового зв'язку – 12 000 грн.
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Оператор машинного доїння – 10 100 грн.
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Сестра медична (медичний брат) з масажу – 10 000 грн.
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Лікар-стоматолог – 9 800 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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