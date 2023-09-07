    
Главная Новини Харкова Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
07.09.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 7 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1555 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Бухгалтер – 20 000  грн. 
  • Державний аудитор – 16 500  грн.  
  • Фахівець із публічних закупівель –  16 000  грн.   
  • Завідувач виробництва – 15 900 грн. 
  • Машиніст екскаватора – 12 700 грн.  
  • Інженер з охорони навколишнього середовища – 12 600 грн. 
  • Оператор поштового зв'язку – 12 000 грн. 
  • Оператор машинного доїння – 10 100 грн. 
  • Сестра медична (медичний брат) з масажу – 10 000 грн. 
  • Лікар-стоматолог – 9 800 грн.     
 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, робота
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Медицина На Харківщині медики реанімували чоловіка 07.09 Надзвичайні події У передмісті Харкова відправили за грати любителя наркотиків та вибухівки 07.09 Надзвичайні події Ображав та кидався у бійку харківський домашній насильник
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 