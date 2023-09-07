07.09.2023 12:29 Рита Парфенова

Півтори тисячі пачок контрабандних цигарок вилучили з реалізації на Харківщині

Поліцейські на Харківщині провели конфіскацію близько півтори тисячі пачок цигарок без акцизного збору, на суму приблизно 70 тисяч гривень.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, нелегальну торгівлю підакцизними товарами виявили та припинили у торговому закладі Барвінківської територіальної громади.



Перевірку 5 серпня провели співробітники відділення поліції №1 Ізюмського районного управління. Правоохоронці вилучили близько 1500 пачок цигарок, що продавалися без марок акцизного збору.



Щодо продавця складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Зібрані матеріали направлені до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці провели триденне відпрацювання на предмет виявлення порушень пов’язаних із продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів.