Півтори тисячі пачок контрабандних цигарок вилучили з реалізації на Харківщині

Поліцейські на Харківщині провели конфіскацію близько півтори тисячі пачок цигарок без акцизного збору, на суму приблизно 70 тисяч гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, нелегальну торгівлю підакцизними товарами виявили та припинили у торговому закладі Барвінківської територіальної громади.
Перевірку 5 серпня провели співробітники відділення поліції №1 Ізюмського районного управління. Правоохоронці вилучили близько 1500 пачок цигарок, що продавалися без марок акцизного збору.
Щодо продавця складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зібрані матеріали направлені до суду.
Комментариев: 0
Варто зосередитись на виконанні своїх прямих обов'язків, щоб ні до вас не було претензій через вашу роботу. Будьте уважні у витратах.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
влажность:
давление:
ветер: