06.09.2023 16:00 Дмитро Колонєй

У Харкові СБУ спіймала на гарячому чиновників-хабарників міграційної служби

Зловммисники, яких затримали у Харкові, вимагали гроші за видачу паспортів України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, ліквідована корупційна схема у Головному управлінні Державної міграційної служби у Харківській області:

Посадовці створювали штучні перешкоди при оформленні внутрішніх та закордонних паспортів України, а щоб їх уникнути – вимагали хабарі.

Щомісяця корумповані чиновники одержували до пів мільйона гривень неправомірної вигоди.

Щоб реалізувати схему, її учасники навмисно ускладнювали процедуру отримання паспортних документів.

Для цього чиновники відмовлялися від прийому громадян, вони не реєстрували людей у електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.

Після таких маніпуляцій фігуранти пропонували потерпілим свою «допомогу» у безперешкодному оформленні документів. За 1 паспорт просили близько 2 тис. грн.

За матеріалами слідства, оборудку організувала очільниця одного з райвідділів місцевого підрозділу Державної міграційної служби. Для незаконної діяльності вона організувала злочинне угруповання та залучила до нього п’ятьох своїх підлеглих.

Співробітники СБУ затримали організаторку оборудки та її спільників «на гарячому» під час одержання нової суми неправомірної вигоди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене у складі злочинної групи).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: Фейсбук Владислава Абдули

сбу, харків Тэги: кримінал