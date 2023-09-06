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06.09.2023  16:21   Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога сталися пожежі у лісових масивах Харківщини

Рятувальники Харківщини продовжують боротися із наслідками російського терору.

Сталися пожежі у лісових масивах Харківщини через обстріли окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 6 вересня 2023року росіяни завдали потужного артилерійського удару, яких зачепив 2 сусідніх села Подоли і Москівка. На їх околицях сталися пожежі у природних екосистемах.
 
Сталися пожежі у лісових масивах Харківщини через обстріли окупантів
 
Так у с. Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 кв.м. А в Москівці ворог підпалив сухостій на відкритій місцевості, який горів на площі 1,5 га. У першому випадку з вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежні. Ще одне відділення 44-ї ДРПЧ гасила траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань. 
Останній осередок горіння був ліквідований о 13:45.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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