06.09.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога сталися пожежі у лісових масивах Харківщини

Рятувальники Харківщини продовжують боротися із наслідками російського терору.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 6 вересня 2023року росіяни завдали потужного артилерійського удару, яких зачепив 2 сусідніх села Подоли і Москівка. На їх околицях сталися пожежі у природних екосистемах.

Так у с. Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 кв.м. А в Москівці ворог підпалив сухостій на відкритій місцевості, який горів на площі 1,5 га. У першому випадку з вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежні. Ще одне відділення 44-ї ДРПЧ гасила траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань.

Останній осередок горіння був ліквідований о 13:45.