06.09.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні врятували пораненого птаха (відео)

На вулиці Біблика патрульні побачили пораненого птаха, який всіляко намагався злетіти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Місцеві жителі розповіли, що птах вже декілька днів страждає від нападів інших тварин.

Патрульні Дмитро Якушин, Рімма Внукова та Олександр Кашніков вирішили попіклуватися про пернатого. Вони упіймали птаха та відвезли до його фахового орнітолога.

Жінка на імʼя Олена розповіла поліцейським, що це пташеня галки, у якого сильно пошкоджене крило. Вона пообіцяла попіклуватися про нього до одужання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку.